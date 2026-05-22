Как минимум один дрон сбили над Белгородчиной в ночь с 21 на 22 мая

В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 217 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов.

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- В ночь с 21 на 22 мая перехвачены и уничтожены 217 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.