В Белгороде и пяти округах сохраняется опасность атаки БпЛА 22 мая утром

Режим сохраняется до сих пор.

В 21:56 21 мая в Губкинском и Старооскольском округах объявили опасность атаки БпЛА, в 22:11 – в Корочанском и Прохоровском округах, в 23:30 – в Белгородском округе и в Белгороде, в 0:16 22 мая – снова в Белгородском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 15:00 до 20:00 21 мая перехвачен и уничтожен 101 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.