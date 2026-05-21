В Белгороде суд изменил меру пресечения для бывшего мэра Иванова

Свердловский районный суд Белгорода изменил меру пресечения для бывшего мэра областной столицы Антона Иванова. Сегодня, 21 мая, его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест до 14 июля

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 8 марта 2023 года сотрудники регионального ФСБ задержали бывшего главу администрации Белгорода Антона Иванова при попытке покинуть территории РФ. Экс-чиновнику инкриминировали получение взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий. В момент совершения преступлений фигурант уголовных лед занимал должность генерального директора Белгородской ипотечной корпорации и регионального фонда поддержки ИЖС.

Должность мэра Белгорода Иванов занимал с декабря 2021 по октябрь 2022 года.

В июле 2023 Иванов уже подавал апелляцию жалобу на то, чтобы заменить содержание под стражей на домашний арест. Однако тогда суд ее отклонил. В феврале 2025 суд признал фигуранта виновным в получении взяток на сумму около 4 миллиона рублей и превышении полномочий, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 11 миллионов рублей. в декабре приговор был отменен и дело направили на пересмотрение из-за нарушений уголовно-прецессуального закона, которые были выявлены при рассмотрении очередной апелляции.