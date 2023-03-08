Бывшего мэра Белгорода задержали сотрудники ФСБ

Бывшего мэра Белгорода подозревают во взяточничестве.

Сотрудники регионального ФСБ задержали бывшего главу администрации Белгорода Антона Иванова. Информацию подтвердили источники «КП» в силовых структурах.

По предварительным данным, экс-градоначальник подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

Напомним, ранее Антон Иванов занимал должность генерального директора Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. В декабре 2021 года его кандидатуру утвердили на должность мэра Белгорода. Главой администрации областного центра он проработал по октябрь 2022 года. 31 октября Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сославшись на смену деятельности.

Однако позже губернатор Вячеслав Гладков рассказал в одном из прямых эфиров о том, что Иванов «не успевал за темпами работы». За что не раз в его адрес звучала критика на оперативных совещаниях. Даже после ухода с поста мэра, к его работе остались вопросы со стороны главы региона.