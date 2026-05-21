За трудовой подвиг белгородские энергетики удостоены благодарственных писем губернатора

Тридцать четыре сотрудника филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» удостоены благодарственных писем губернатора Белгородской области. Награды за высокий профессионализм, самоотверженные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса региона, вручил энергетикам заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

В начале года в результате внешнего воздействия были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Белгорода. Энергетики оперативно, порой с риском для жизни, вернули свет в дома белгородцев.

- Огромное спасибо за то, что вы сделали этой зимой – это дорогого стоит. Ваш вклад неоценим и отмечен на самом высоком уровне: заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отдельно отметил заслуги белгородских энергетиков, - подчеркнул Сергей Довгалюк.

Еще двое сотрудников филиала - электрослесарь по ремонту оборудования распредустройств южного участка службы подстанций Александр Кузнецов и водитель автомобиля Белгородского районного участка СМиТ Дмитрий Хирьянов – награждены нагрудными знаками ПАО «Россети» «За мужество, проявленное при выполнении профессионального долга».

- Спасибо за то, что вы смело шли на свой трудовой пост, не взирая ни на что. У вас была одна цель, одна задача – вернуть электроснабжение, сделать все в максимально сжатые сроки. И вы ее выполнили. Я очень горжусь, что в нашем коллективе работают такие люди! - отметил и.о. директора филиала Алексей Ботвиньев.