В Белгороде и 12 округах объявили опасность атаки БпЛА 20 мая вечером

В 21:40 20 мая в Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском и Ровеньском округах объявили опасность атаки БпЛА, в 22:12 и в 23:11 – в Белгородском округе, в 22:14 – в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

В Белгороде режим отменили в 22:47, а в остальных муниципалитетах он сохраняется.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 12 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Новгородской областей и Краснодарского края.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.