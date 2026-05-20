Как минимум еще один дрон уничтожили над Белгородчиной 20 мая

С 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 12 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Новгородской областей и Краснодарского края. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 20 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 12 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Новгородской областей и Краснодарского края, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.