НовостиПроисшествия20 мая 2026 18:38

Как минимум еще один дрон уничтожили над Белгородчиной 20 мая

Враг атаковал шесть регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
С 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 12 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Новгородской областей и Краснодарского края.

Украинский режим 20 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 12 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Новгородской областей и Краснодарского края, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.