В трех округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 20 мая днем

В 9:23 и 11:20 20 мая в Борисовском округе объявили опасность атаки БпЛА, в 9:43 – в Ракитянском округе, в 13:18 – в Белгородском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Режимы сохраняются до сих пор.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 20 мая перехвачены и уничтожены 94 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.