Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 13:16

В трех округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 20 мая днем

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
В 9:23 и 11:20 20 мая в Борисовском округе объявили опасность атаки БпЛА, в 9:43 – в Ракитянском округе, в 13:18 – в Белгородском округе. Режимы сохраняются до сих пор.

В 9:23 и 11:20 20 мая в Борисовском округе объявили опасность атаки БпЛА, в 9:43 – в Ракитянском округе, в 13:18 – в Белгородском округе. Режимы сохраняются до сих пор.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 9:23 и 11:20 20 мая в Борисовском округе объявили опасность атаки БпЛА, в 9:43 – в Ракитянском округе, в 13:18 – в Белгородском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Режимы сохраняются до сих пор.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 20 мая перехвачены и уничтожены 94 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.