В Белгородской области энергетики подключат к сети более 1,9 тысячи участков в микрорайонах ИЖС

В 2026 году специалисты «Белгородэнерго» обеспечат электроснабжение 1904 участков в микрорайонах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) Белгородской области. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Электросетевой инфраструктурой планируется обеспечить 23 микрорайона ИЖС, максимальное количество – в Белгородском муниципальном округе. Новые сети электроснабжения энергетики построят в микрорайонах Стрелецкое 72, 73/1, 73/2, Разумное 81, Пушкарное 78, Майский 8 и 80, Хохлово 68.

В Старооскольском округе возможность подключения к сетям появится у застройщиков микрорайона Пролески, в Яковлевском – микрорайонов Крапивенский 3 и Сретенский 2, в Алексеевском – Иловка, а также у застройщиков микрорайона Терновая в поселке Ракитное. Еще в 10 из 23 микрорайонов энергетики проведут проектно-изыскательские работы под будущее строительство.

Для электроснабжения участков в 2026 году в общей сложности будет построено более 13 километров линий электропередачи и установлено 13 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 3,3 МВА.

Все работы выполняются с применением современного российского оборудования, обеспечивающего высокий уровень надежности и безопасности электроснабжения потребителей.