Не менее одного беспилотника сбили над Белгородской областью 20 мая

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 20 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 9:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 94 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского, Ставропольского краев, республики Крым и над акваторией Азовского моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.