НовостиПроисшествия20 мая 2026 4:50

В Белгороде объявили опасность атаки БпЛА 20 мая утром

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
Режим продержался 12 минут.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 7:36 20 мая в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 19 мая до 7:00 20 мая перехвачены и уничтожены 273 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов РФ, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.

Обновление: режим отменили в 7:48.