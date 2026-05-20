Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородчиной в ночь с 19 на 20 мая

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 19 мая до 7:00 20 мая перехвачены и уничтожены 273 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республики Крым, Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.