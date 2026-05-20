НовостиПолитика20 мая 2026 4:11

Валентин Демидов уточнил последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду

Власти фиксируют масштаб разрушений
Алексей СЕРГУНИН
Фото из канала Валентина Демидова в МАКС.

Как известно, 20 мая утром ВСУ снова нанесли удар по Белгороду. Оперштаб региона уже сообщал о повреждении кровли многоквартирного дома.

- Также, вероятно, повреждено остекление и автомобиль (информация уточняется), - написал в своем канале в МАКС мэр города Валентин Демидов.

По словам чиновника, власти фиксируют масштаб разрушений.

- Готовимся к восстановительным работам, - подытожил чиновник.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 19 мая перехвачены и уничтожены 56 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.