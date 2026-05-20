Многоквартирный дом поврежден в результате ракетного удара по Белгороду

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ 20 мая утром. Об этом сообщает оперштаб региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома. Все оперативные службы находятся на местах.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 19 мая перехвачены и уничтожены 56 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.