НовостиПроисшествия20 мая 2026 3:23

В 18 округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 20 мая утром

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
Режим атаки БпЛА сохраняется в 19 муниципалитетах Белгородской области 18 мая утром.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:56 19 мая в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА, в 12:59 – в Грайворонском округе, в 13:50 – в Борисовском округе, в 22:00 - Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Губкинском и Старооскольском округах, в 22:31 – в Ивнянском и Прохоровском округах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Режим сохраняется до сих пор.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 19 мая перехвачены и уничтожены 56 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.