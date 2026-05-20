В 18 округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 20 мая утром

В 12:56 19 мая в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА, в 12:59 – в Грайворонском округе, в 13:50 – в Борисовском округе, в 22:00 - Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Губкинском и Старооскольском округах, в 22:31 – в Ивнянском и Прохоровском округах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Режим сохраняется до сих пор.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 19 мая перехвачены и уничтожены 56 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.