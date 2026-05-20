Ракетную опасность объявили в Белгороде и двух округах 20 мая утром

20 мая в 6:03 в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 19 мая перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской областей, Московским регионом и республикой Крым.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.

Обновление: режим отменили в 6:17.