До двух выросло число раненых при атаке дрона ВСУ по грузовику в белгородском приграничье Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Число пострадавших во время атаки дрона ВСУ на участке автодороги Чапаевский – Хотмыжск в Грайворонском округе выросло до двух. Уточненную информацию сообщил Оперативный штаб Белгородской области.

Согласно новым данным, еще один мужчина обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу. В момент атаки он также находился в салоне грузового автомобиля. В результате детонации беспилотника он получил контузию, осколочные ранения шеи, головы и лица. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. От предложенной госпитализации он отказался, лечение продолжит в амбулаторных условиях.