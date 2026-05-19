В Белгородской области мужчина ранен от удара дрона ВСУ по грузовику

ВСУ атаковали беспилотниками в 12 населенных пунктах шести муниципалитетов Белгородской области 19 мая. Ранен еще один мирный житель. О последствиях рассказали в Оперативном штабе региона.

Так, украинский дрон ударил по грузовому автомобилю на участке дороги Чапаевский Хотмыжск Грайворонского округа. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица и плеча. Врачи Грайворонской ЦРБ оказывают пострадавшему необходимую помощь. Для дальнейшего лечения белгородца переведут во вторую городскую больницу в Белгород.

В селе Дунайка Грайворонского округа от удара БПЛА пробита крыша объекта торговли. Кроме того, населенный пункт попал под обстрел со стороны Украины – в четырех частных домах и двух хозпостройках выбиты окна, пробиты кровли, заборы, повреждены газовая труба и ЛЭП. В селе Дорогощь из-за взрыва FPV-дрона осколками посечены две единицы сельхозтехники. В селе Смородино после детонации беспилотника выбиты окна частного дома и пробита крыша хозпостройки.

В селе Нечаевка Белгородского округа при атаке FPV-дрона сгорели два частных дома. В селе Ясные Зори от удара БПЛА выбиты стекла и повреждены фасады двух МКД. В хуторе Церковный после детонации дрона на территории предприятия пробита кровля производственного помещения и повреждено оборудование. В селе Черемошное от удара FPV-дрона поврежден забор частного дома.

Село Бехтеевка Корочанского округа из-за атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект.

Еще один дрон ударил по автомобилю недалеко от села Локня в Яковлевском округе - машина повреждена.

В селе Казинка Валуйского округа при атаке FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Борисовка Борисовского округа после атак нескольких БПЛА повреждены крыша складского помещения предприятия, а также окна, кровли и фасады трех частных домов и административного здания. В селе Березовка FPV-дрон ударил по социальному объекту – в здании выбиты окна и посечена крыша.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.