Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 мая 2026 16:40

В Белгородской области мужчина ранен от удара дрона ВСУ по грузовику

Противник атаковал еще 12 населенных пунктов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
После атаки украинского БПЛА сгорели два частных дома

После атаки украинского БПЛА сгорели два частных дома

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали беспилотниками в 12 населенных пунктах шести муниципалитетов Белгородской области 19 мая. Ранен еще один мирный житель. О последствиях рассказали в Оперативном штабе региона.

Так, украинский дрон ударил по грузовому автомобилю на участке дороги Чапаевский Хотмыжск Грайворонского округа. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица и плеча. Врачи Грайворонской ЦРБ оказывают пострадавшему необходимую помощь. Для дальнейшего лечения белгородца переведут во вторую городскую больницу в Белгород.

В селе Дунайка Грайворонского округа от удара БПЛА пробита крыша объекта торговли. Кроме того, населенный пункт попал под обстрел со стороны Украины – в четырех частных домах и двух хозпостройках выбиты окна, пробиты кровли, заборы, повреждены газовая труба и ЛЭП. В селе Дорогощь из-за взрыва FPV-дрона осколками посечены две единицы сельхозтехники. В селе Смородино после детонации беспилотника выбиты окна частного дома и пробита крыша хозпостройки.

В селе Нечаевка Белгородского округа при атаке FPV-дрона сгорели два частных дома. В селе Ясные Зори от удара БПЛА выбиты стекла и повреждены фасады двух МКД. В хуторе Церковный после детонации дрона на территории предприятия пробита кровля производственного помещения и повреждено оборудование. В селе Черемошное от удара FPV-дрона поврежден забор частного дома.

Село Бехтеевка Корочанского округа из-за атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект.

Еще один дрон ударил по автомобилю недалеко от села Локня в Яковлевском округе - машина повреждена.

В селе Казинка Валуйского округа при атаке FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Борисовка Борисовского округа после атак нескольких БПЛА повреждены крыша складского помещения предприятия, а также окна, кровли и фасады трех частных домов и административного здания. В селе Березовка FPV-дрон ударил по социальному объекту – в здании выбиты окна и посечена крыша.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.