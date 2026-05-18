Минимум один БпЛА ВСУ сбили над Белгородской областью 18 мая

Украинский режим 18 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 16:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря., - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.