В Белгородском округе в шестой раз объявили опасность атаки дронов ВСУ 18 мая

Опасность атаки дронов объявили в Белгородском округе 18 мая в 18:05. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - рекомендуют спасатели.

Ранее сегодня аналогичный режим в Белгородском округе объявляли в 9:05, 11:12, 12:32, 13:23 и 14:38. А в Борисовском округе режим объявляли в 11:50 и 14:17.

По данным Минобороны РФ, с 7:00 до 16:00 18 мая перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.