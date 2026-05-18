Трижды за два часа объявляли в Белгородском округе опасность атаки дронов 18 мая

В 13:23 18 мая в Белгородском округе объявили режим атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня аналогичный режим в Белгородском округе объявляли в 9:05, 11:12 и 12:32. А в Борисовском округе режим объявляли в 11:50. Он сохраняется до сих пор.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 17 мая до 7:00 18 мая перехвачены и уничтожены 50 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Азовского моря

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.