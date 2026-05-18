Опасность атаки дронов объявили в Белгородском округе 18 мая

В 11:50 18 мая в Борисовском округе объявили режим атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня объявляли аналогичный режим в Белгородском округе – в 9:05 и 11:12.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 17 мая до 7:00 18 мая перехвачены и уничтожены 50 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Азовского моря

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.