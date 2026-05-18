В 16 округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 18 мая утром

В 23:31 17 мая в Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском округах объявили режим атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В 23:41 аналогичный режим объявили в Губкинском и Старооскольском округах, в 1:52 18 мая – в Белгородском округе, ы 2:43 – в Ивнянском и Прохоровском округах.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 21:00 17 мая перехвачены и уничтожены 36 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов РФ, включая Белгородскую область, и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в белгородском приграничье.