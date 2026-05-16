Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в белгородском приграничье

Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в приграничье Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. В результате атаки противника погиб еще один житель региона. Подробности случившегося сообщили в Оперштабе области.

По предварительной информации, украинский дрон ударил по легковому автомобилю в поселке Красная Яруга. В результате детонации беспилотника мужчина получил смертельные ранения. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Транспортное средство повреждено.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня утром в поселке Дубовое Белгородского округа погиб мирный житель. Ранения мужчины оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте происшествия. Кроме того, жителей домов, расположенных в непосредственной близости к месту ЧП, временно вывезли в безопасное место, поскольку были обнаружены неразорвавшиеся части боеприпаса.