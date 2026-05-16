Мэр Белгорода поблагодарил волонтеров за работу в пострадавшей от атаки БПЛА многоэтажке

В Белгороде больше 70 волонтеров помогают убирать мусор и осколки в квартирах и на дворовой территории многоквартирного дома, по которому вчера, 15 мая, ударил беспилотник ВСУ. Напомним, в результате атаки пострадали девять жильцов многоэтажки, в их числе трехлетний ребенок. Повреждения зафиксированы в 90 квартирах, в четырех из пяти подъездов.

Мэр областного центра Валентин Демидов поблагодарил студентов и активистов, которые помогают жильцам и сотрудникам коммунальных служб наводить порядок после случившегося.

- Ребята большие молодцы – горжусь нашей молодежью! Спасибо всем, кто трудится и помогает горожанам, – коммунальщикам, строителям, волонтерам. Работаем дальше, - написала Демидов в соцсети.