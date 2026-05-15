До девяти человек увеличилось количество пострадавших при атаке беспилотника на многоэтажку Белгорода

На месте продолжают работу оперативные службы и ситуационный центр.

По уточненной информации, количество пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

- 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице, - говорится в сообщении.

Еще трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. У них акубаротравмы и осколочные ранения. Кроме того, мужчине медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации он отказался.

Напомним, ранее сообщалось о том, что здание, подвергшееся удару, серьезно пострадало.