Четыре из пяти подъездов МКД пострадали при ударе БПЛА в Белгороде 15 мая

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил уточненную информацию о повреждениях многоквартирного дома, который подвергся удару беспилотника ВСУ 15 мая. По информации чиновника, различные разрушения зафиксированы в четырех из пяти подъездов дома. Повреждены 90 квартир, в основном – окна и балконы. С владельцами еще девяти квартир пока связаться не удалось, с ними отработают позже.

- Строительные эксперты вчера обследовали дом, дали рекомендации, перекрытия и несущие конструкции в порядке. Аварийные бригады вчера закрыли тепловой контур в большинстве помещений, сегодня завершают работу в оставшихся. Управы составили акты, строители уже приступили к замерам, - уточнил глава города.

Демидов также отметил, что подъезде, на который пришелся удар беспилотника, повреждены инженерные сети. Пока в нескольких квартирах отсутствует водоснабжение, его восстановят в течение 2-3 дней. Сейчас организован подвоз воды. Кроме того, после тушения пожара сильно намокла проводка. Чтобы не было короткого замыкания, необходимо тщательно все просушить. На это уйдет порядка пяти дней, после чего электричество также будет восстановлено.

Вчера городские власти предложили жильцам остановиться в ПВР, однако все приняли решение остаться у родных и знакомых. Сегодня жители находятся на месте происшествия и убирают мусор в квартирах.