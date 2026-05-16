Жильцам атакованной многоэтажки в Белгороде предложили выехать в ПВР

Жильцам многоквартирного дома на Вокзальной в Белгороде, который подвергся атаке беспилотника ВСУ 15 мая, предложили выехать в пункты временного размещения. Сегодня утром специалисты управ приступили к оценке ущерба, нанесенного ударом. В течение всей ночи на месте ЧП работали оперативные службы, полиция и тероборона обеспечивали порядок на оцепленной территории. Несколько строительных бригад, Го ЧС и коммунальщики занимались закрытием теплового контура в квартирах.

Как сообщил мэр города Валентин Демидов, строительные эксперты проводят оценку состояния конструкций подъезда, на который пришелся основной удар. В целях безопасности в этом подъезде отключил электроснабжение.

На месте ЧП развернут ситуационный центр, специалисты уточняют информацию о повреждениях.

- Главное, все живы. К сожалению, есть пострадавшие – по уточненным данным 9 человек. Желаю им сил и скорейшего выздоровления! – написал глава города Демидов в соцсети.