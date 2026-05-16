Из-за неразорвавшихся фрагментов боеприпаса отселят часть жителей Дубового в Белгородском округе

Часть жителей поселка Дубовое временно отселят в безопасное место. Такое решение принято в связи с тем, что на месте происшествия оперативные службы обнаружили неразорвавшиеся фрагменты боеприпаса.

Как сообщили в Оперативном штабе Белгородской области, отселять будут жителей домов, которое находятся в непосредственной близости к месту ЧП. Здесь продолжают работать оперативные службы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Дубовом Белгородского округа сегодня утром погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений. По предварительной информации, повреждено одно частное домовладение.