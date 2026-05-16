В Дубовом Белгородского округа погиб мужчина

Утром 16 мая в поселке Дубовое Белгородского округа погиб мирный житель. О случившемся сообщил Оперативный штаб Белгородской области.

Известно, что мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений. На месте ЧП работают оперативные службы. По предварительной информации, на дынный момент зафиксированы повреждения в одном частном домовладении. В Доме пробита крыша, повреждены коммуникации и внутренняя отделка, выбиты стекла.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего белгородца.