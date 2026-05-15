НовостиПолитика15 мая 2026 18:53

Белгородская многоэтажка, подвергшаяся атаке беспилотника ВСУ, получила серьезные повреждения

На месте работают оперативные службы и эксперты
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Валентина Демидова

Многоквартирный дом в Белгороде, атакованный беспилотником днем 15 мая, получил серьезные повреждения. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

- По предварительной информации, в результате произошло возгорание в пяти квартирах, повреждено остекление практически во всем здании, - сообщает градоначальник.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Очаг возгорания локализован. Строительные эксперты оценивают состояние конструкций здания.

На месте развернут ситуационный центр для координации действий и помощи жителям. Поданы автобусы для доставки тех, кому это необходимо, в пункты временного размещения.

Из зоны поражения перемещают транспорт из-за опасности разлетающихся осколков.

В дальнейшем к восстановлению подключатся около 50 строителей и коммунальные службы.

Напомним, днем 15 мая дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде. В результате 3-летняя девочка получила осколочные ранения. Кроме того, ранены две женщины и один мужчина.