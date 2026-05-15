Белгородская многоэтажка, подвергшаяся атаке беспилотника ВСУ, получила серьезные повреждения

Многоквартирный дом в Белгороде, атакованный беспилотником днем 15 мая, получил серьезные повреждения. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
- По предварительной информации, в результате произошло возгорание в пяти квартирах, повреждено остекление практически во всем здании, - сообщает градоначальник.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Очаг возгорания локализован. Строительные эксперты оценивают состояние конструкций здания.
На месте развернут ситуационный центр для координации действий и помощи жителям. Поданы автобусы для доставки тех, кому это необходимо, в пункты временного размещения.
Из зоны поражения перемещают транспорт из-за опасности разлетающихся осколков.
В дальнейшем к восстановлению подключатся около 50 строителей и коммунальные службы.
Напомним, днем 15 мая дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде. В результате 3-летняя девочка получила осколочные ранения. Кроме того, ранены две женщины и один мужчина.