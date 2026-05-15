В Белгороде 3-летняя девочка пострадала в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом

Дрон сдетонировал о фасад многоэтажки.

В Белгороде беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному дому. Пострадали четыре человека, в том числе 3-летняя девочка. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

- Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада скорой медицинской помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу, - говорится в сообщении оперштаба региона.

Женщина, получившая осколочные ранения лица и голени, направлена в областную клиническую больницу. Еще двое раненых - мужчина и женщина - доставляются в городскую больницу №2 Белгорода.

В настоящее время количество пострадавших уточняется.

На месте атаки загорелись несколько балконов, огонь был ликвидирован пожарными расчетами. Также в здании повреждены фасад и остекление.

Сообщается, что на место ЧП выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

- Прокуратура Белгородской области поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки ВСУ в областном центре, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атак ВСУ на Белгородскую область днем 15 мая.