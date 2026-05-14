В Белгородской области энергетики и сотрудники МЧС отработали ликвидацию пожара на подстанции

Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» совместно с пожарно-спасательным подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области провел учения по ликвидации последствий технологического нарушения на подстанции. По сценарию тренировки произошло возгорание силового трансформатора.

Диспетчер Центра управления сетями оперативно направил на место происшествия выездную бригаду Алексеевского РЭС и пожарное формирование. Энергетики смогли быстро локализовать распространение огня с помощью первичных средств пожаротушения, а также отработали ряд технических мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования и совершенствование действий персонала.

Условное возгорание было успешно ликвидировано, после чего специалисты приступили к ремонтным работам и восстановлению электроснабжения потребителей. Персонал продемонстрировал положительные результаты по времени и качеству выполнения всех необходимых мероприятий.

В условиях наступления пожароопасного периода в регионе подобные тренировки приобретают особое значение. Они направлены на отработку действий по предотвращению технологических нарушений, ведению оперативных переговоров, допуску пожарных подразделений для тушения электроустановок и других мероприятий, способствующих быстрому устранению кризисных ситуаций.