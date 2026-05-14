В Валуйском округе Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 14 мая утром

В 7:55 14 мая в Валуйском округе объявили режим атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 13 мая до 7:00 14 мая перехвачены и уничтожены 36 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18-летний юноша и три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.