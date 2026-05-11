18-летний юноша и три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ нанесли удары по четырем муниципалитетам. Ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Поселок Октябрьский Белгородского округа атаковали два вражеских беспилотника.

- От удара дрона о крышу многоквартирного дома ранен 18-летний юноша. Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном, - рассказал руководитель Белгородской области.

Трое сотрудников скорой помощи получили баротравмы, у молодого человека баротравма и осколочное ранение подбородка. Его направили в областную клиническую больницу. Сотрудники скорой помощи будут проходить лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены две многоэтажки, легковой автомобиль и карета скорой помощи.

В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка из-за атаки беспилотника посечен забор частного дома.

В Шебекинском округе в селе Сурково дрон ударил по частному дому, выбив окна и повредив забор. Кроме того, выбиты стекла у КамАЗа. В селе Белянка беспилотник атаковал припаркованный автомобиль. В селе Графовка после удара дрона сгорел автомобиль. В селе Новая Таволжанка при детонации беспилотника выбиты окна в двух надворных постройках и частном доме. В городе Шебекино дрон ударил по инфраструктурному объекту, посечены стекла, фары и капот машины. В селе Маломихайловка беспилотник атаковал служебный микроавтобус. В селе Зиборовка при атаке дрона повреждены фасад и кровля дома.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь при ударе беспилотников разбита кабина и посечен кузов КамАЗа, посечен трактор, сгорели одиннадцать единиц сельхозтехники на территории предприятия. В селе Дунайка при атаке FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект. В селе Гора-Подол из-за детонации FPV-дрона загорелась кровля частного дома. Пожар ликвидирован сотрудниками МЧС.

В Волоконовском округе в поселке Волоконовка детонация FPV-дрона произошла о дорожное полотно, повреждены фасад и остекление двух коммерческих объектов, а также шесть машин. Второй FPV-дрон повредил фасад храма Успения Пресвятой Богородицы. В селе Шидловка при атаке FPV-дрона повреждено остекление частного дома.