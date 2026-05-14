В 18 округах Белгородской области отменили опасность атаки БпЛА 14 мая утром

Опасность в 14 районах сохранялась более шести часов – с 23:44 13 мая дол 6:08 14 мая. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:08 14 мая в Новооскольском, Чернянском, Прохоровском, Яковлевском, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Валуйском, Шебекинском, Корочанском, Волоконовском, Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Красненском, Ивнянском, Губкинском и Старооскольском округах отменили режим атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Опасность в 14 районах сохранялась более шести часов – с 23:44 13 мая.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18-летний юноша и три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.