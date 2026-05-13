НовостиПроисшествия13 мая 2026 5:02

В 16 округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 13 мая ночью

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
В 2:15 13 мая в 16 округах Белгородчины объявили опасность дронов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2:15 13 мая в Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Волоконовском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Красненском, Новооскольском, Чернянском и Прохоровском округах объявили режим атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Режим сохраняется до сих пор.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область.