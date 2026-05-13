Мужчина ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Черемошное повреждены частный дом и машина. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Семь муниципалитетов подверглись атакам беспилотников ВСУ 12 мая вечером. Об этом в канале в МАКС написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- На участке автодороги Отрадовский - Красная Яруга дрон нанес удар по легковушке, - уточнил глава региона.

По словам чиновника, «скорая» доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода. Госпитализация не потребовалась, лечиться будет амбулаторно. Машина повреждена.

В Шебекинском округе на хуторе Знаменка поврежден стоявший в поле трактор, в городе Шебекино – частный дом, две «ГАЗели» и производственное здание на территории предприятия, в селе Новая Таволжанка – четыре дома и три машины, в селе Мешковое – частный дом.

В Белгородском округе в районе поселка Разумное повреждена «ГАЗель», в селе Черемошное – частный дом и машина, в районе села Севрюково - грузовик, пассажирский автобус и частный дом, в Грайворонском округе в селе Головчино – два автомобиля, в селе Новостроевка-Первая - здание предприятия, в Борисовском округе в селе Байцуры – частный дом, в поселке Борисовка – легковушка, в Ракитянском округе в селе Илек-Кошары - два трактора и помещение сельхозпредприятия, в поселке Красная Яруга -служебный автомобиль и мастерская на территории сельхозпредприятия, в поселке Пятницкое Волоконовского округа - помещение сельхозпредприятия, в селе Волчья Александровка -машина и административное здание.

По данным Минобороны РФ, с 17:00 до 20:00 12 мая перехвачены и уничтожены 14 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской и Брянской областей.