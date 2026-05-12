Они зажигали свет

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

1 октября 2026 года филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» отметит 65 лет со дня образования. В юбилейный год энергетики чествуют ветеранов компании, тех, кто стоял у истоков энергетики Белгородской области. Им выпало не только восстанавливать разрушенное войной хозяйство, но и закладывать фундамент энергосистемы.

Бывший начальник Южного участка службы ЛЭП «Белгородэнерго» Анатолий Данилович Климов в июле готовится отметить 90-летие. В энергетике он проработал 41 год.

— Сейчас трудно, но и нам было нелегко. Аварии за авариями. Транспорта не было, в скирду залезешь, переночуешь — и дальше искать повреждение. Но мы знали, что делаем нужное дело — для народа, для детей и стариков, для школ и больниц.

Транспорта не было, зато был вертолет. На нем начальник службы облетал свое энергохозяйство. На долю ветерана выпало строительство уникальной линии электропередачи 750 кВ. Анатолий Данилович — один из немногих, кто «держал» напряжение 330 кВ «руками»: он входил в число 30 советских энергетиков, изучавших работу под напряжением в Виннице.

— Жизнь заставит — всему научишься, — говорит ветеран.

118 лет — столько в сумме посвятила энергетике династия Виктора Александровича Сологубенко. Виктор Александрович строил и развивал распределительные сети Белгородчины.

— Мы с Анатолием Даниловичем — две стороны одного целого: он по высокому напряжению, а я по низкому, — с улыбкой говорит Виктор Александрович.

Его путь начался на ТЭЦ, затем он возглавил службу распределительных сетей. Виктор Александрович знает каждую построенную линию до самого дальнего совхоза. Много лет он возглавлял партком «Белгородэнерго», всегда отстаивая честь предприятия на городских собраниях:

— Главное, чтобы была налажена работа с людьми. Когда человека уважаешь, он горы свернет.

Неоценим вклад женщин-энергетиков. Нина Петровна Белозерова, которой исполнилось 85 лет, отдала энергосистеме 40 лет жизни. Она начинала библиотекарем на Белгородской ТЭЦ, где хранилось 18 000 экземпляров технической литературы. Позже, получив высшее образование, перешла в плановый отдел дирекции, занимаясь организацией профессиональных соревнований.

— Для нас «Белгородэнерго» был родным домом. Все праздники отмечали вместе. Мы были одной большой и дружной семьей, — делится воспоминаниями.

Валентина Степановна Гидротис недавно отметила 90-летний юбилей. Вместе с мужем они проработали в энергетике почти век — 95 лет на двоих. В отрасль пришла совсем юной, не было и 17 лет. Помнит, каким тяжелым был труд электромонтера: опоры возили на лошади, а из транспорта была лишь одна полуторка.

Встреча стала ярким напоминанием о преемственности поколений, о том, что энергетика — это не просто работа, а призвание и настоящая семья. В завершение руководство и профсоюзный комитет «Белгородэнерго» сердечно поздравили ветеранов с Днем Победы.

#ДваждыПобедители

#ГеройМоейСемьи

#НаследникиПобеды

Реклама ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Цент» — «Белгородэнерго»). ИНН 6901067107