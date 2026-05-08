Как минимум один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью 8 мая

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 8 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 7:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 145 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Калужской, Тульской областей, Московского региона, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Крым, Адыгея, Чеченской республики и над акваториями Черного и Азовского морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, трое мужчин и подросток пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

Читайте также:

Двое погибших, семеро раненых и 305 дронов: 64 населенных пункта Белгородской области атаковали со стороны Украины