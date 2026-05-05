Трое мужчин и подросток пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали еще 14 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области. Пострадали четыре человека, в том числе подросток. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После утренней атаки БПЛА в Белгороде, где были повреждены 14 автомобилей, за помощью в больницу обратились трое мужчин. У пострадавших диагностировали баротравмы, дальнейшее лечение они продолжат в амбулаторных условиях. В областном центре также от падения осколков сбитого БПЛА повреждена легковушка.

Недалеко от села Дмитриевка в Шебекинском округе дрон сдетонировал рядом с группой детей. В результате взрыва 14-летняя девочка получила минно-взрывную травму и баротравму. Бригада скорой помощи транспортирует подростка в детскую областную клиническую больницу в Белгород. После атаки второго дрона поврежден легковой автомобиль. В Новой Таволжанке из-за детонации дрона на территории частного домовладения повреждены остекление и фасад дома, а также забор и ворота. В поселке Батрацкая Дача от удара БПЛА пробита крыша частного дома.

В селе Никольское Белгородского округа после атаки беспилотника в частном доме выбиты окна и повреждена крыша. В поселке Разумное в результате удара дрона повреждено оборудование коммерческого объекта. В селе Таврово при атаке БПЛА повреждена крыша частного дома.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за взрыва дрона выбиты окна частного дома. В селе Казачья Лисица от удара БПЛА повреждена легковушка. Кроме того, при обстреле в населенном пункте перебита линия электропередачи. В селе Косилово при атаке дрона повреждена кровля одного из помещений сельхозпредприятия.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от падения обломков сбитого БПЛА посечены два легковых автомобиля. В селе Русская Берёзовка беспилотник атаковал два трактора – техника повреждена. В селе Трефиловка после удара FPV-дрона сгорела легковушка.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа из-за атаки FPV-дрона на территории сельхозпредприятия поврежден трактор. Псоле удара второго беспилотника в населенном пункте поврежден легковой автомобиль.