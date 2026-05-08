В двух округах Белгородской области объявили опасность атаки дронов 8 мая днем

В 12:29 8 мая в Ракитянском округе объявили режим атаки дронов, а в 13:21 – в Борисовском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - призывают спасатели.

Ранее сегодня режим действовал в Белгороде и округе с 10:18 до 10:42. А в 10:34 его объявляли в Губкинском , Старооскольском, Корочанском, Новооскольском, Чернянском и Шебекинском округах.

По данным Минобороны РФ, с 0:00 до 7:00 8 мая перехвачены и уничтожены 264 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина и двое мужчин ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.