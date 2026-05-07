Женщина и двое мужчин ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Беспилотники ВСУ ударили по гражданскому транспорту Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. Есть пострадавшие. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным руководителя области, FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю в селе Косилово Грайворонского округа. В результате атаки водитель получил баротравму и осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Пострадавшего для оказания первой помощи сначала доставили в местный ФАБ, затем транспортировали в Грайворонскую центральную районную больницу. Для дальнейшего лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу в Белгород. Транспортное средство повреждено.

В селе Новенькое Ивнянского округа украинский беспилотник сдетонировал в воздухе. При взрыве женщина получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в областную клиническую больницу. После оказанной помощи белгородка продолжит амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась. На месте атаки поврежден легковой автомобиль.

Еще один дрон противника ударил по грузовому автомобилю в поселке Красная Яруга. Во время атаки мужчина получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригада «скорой» доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород.