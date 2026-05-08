Электромонтер Иван Павлов награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Белгородских электрических сетей филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Иван Павлов награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. Заслуженную награду энергетику вручил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, вклад в восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетической инфраструктуры Белгородской области, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации.

Трудовой стаж Ивана Павлова в энергетике составляет 29 лет. В последнее время он в составе бригады регулярно принимает участие в работах на пострадавшем от обстрелов энергооборудовании.

В феврале этого года, когда в составе бригады в крайне сложной оперативной обстановке восстанавливал поврежденные врагом кабельные линии, попал под ракетный обстрел, получил ранение, но при этом не потерял выдержку и самообладание. После оказания необходимой помощи и стабилизации обстановки он продолжил работать. Его грамотные действия, мужество и стойкость позволили сохранить работоспособность бригады, которая в результате выполнила поставленные задачи.

Благодаря профессиональным действиям Ивана Павлова была обеспечена надежность работы восстановленных участков сети и оперативное возобновление подачи электроэнергии потребителям.