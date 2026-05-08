Белгородские энергетики подготовились к работе в особом противопожарном режиме

В Белгородской области объявлен особый противопожарный режим. В этот период повышенное внимание уделяется сохранности энергообъектов. Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» призывает жителей области к осторожности при обращении с огнем в охранных зонах линий электропередачи, особенно в лесополосе.

Основную угрозу возгорания создают несанкционированные мусорные свалки, склады лесо- и пиломатериалов, горюче-смазочной продукции вблизи энергообъектов. Очень опасно рядом с подстанциями и ЛЭП разводить костры, выжигать траву, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, бросать на землю горящие спички и окурки. Разгоревшееся пламя может привести к падению провода и создать реальную угрозу для жизни людей. В настоящее время к этим факторам добавились и последствия внешних воздействий, связанные с падением фрагментов боеприпасов.

- В целях минимизации рисков ежегодно реализуется комплекс превентивных мероприятий, причём в первую очередь – на тех участках, где потенциальный ущерб от возгорания может быть наиболее значительным. Среди таких мер – устройство защитных опашек, расчистка просек, покос камыша, что позволяет уверенно контролировать оперативную обстановку. Все принимаемые профилактические меры нацелены на последовательное снижение рисков возникновения пожаров, в том числе на инфраструктурных объектах, и обеспечение безопасности населения, – отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Болотов.

За нарушение правил пожаробезопасности виновники могут привлекаться к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. Если вы заметите возгорание рядом с энергообъектом, сообщите об этом энергетикам по телефону «Светой линии 220» 8-880-220-0-220 или номеру 112.