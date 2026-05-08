В Белгороде и округе объявили опасность атаки БпЛА ВСУ 8 мая

В 10:18 8 мая в Белгороде и округе объявлен режим атаки дронов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - призывают спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 0:00 до 7:00 8 мая перехвачены и уничтожены 264 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина и двое мужчин ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.