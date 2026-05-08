Депутатские будни: участие в жизни муниципалитетов и жителей Белгородчины

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Общение с земляками

Депутаты заксобрания региона поделились итогами очередной серии приемов граждан. Люди приходят к народным избранникам по разным поводам. Кому-то нужна помощь в деле сохранения здоровья, кто-то радеет за благоустройство своего населенного пункта, кто-то нуждается в юридической или материальной поддержке, а кто-то делится идеями и проектами.

Накануне в Белгороде личные приемы граждан провели заместитель председателя облдумы Любовь Киреева, Сергей Тютюнов и Роман Проценко. Василий Леонов обсудил важные вопросы с жителями Ивнянского округа, а Евгений Михайлюков и Ольга Мевша - Яковлевского.

А в Старом Осколе к Кириллу Чернову обратились представители общественной сферы и духовенства: речь шла о ремонте и реставрации храмов, а также проведении турнира по боксу.

Развивая территории

Региональные парламентарии принимают участие и в работе муниципалитетов: совместно с представителями местной власти, различных ведомств и структур решая вопросы развития отдельных территорий Белгородчины. Например, в Волоконовском округе состоялось расширенное совещание при главе, участие в котором приняла и депутат Ирина Тимошевская.

Внимание депутатов - и работе коллег в округах. Первый зампредседателя облдумы Елена Батанова присоединилась к заседаниию Совета депутатов Корочанского округа, Олег Шатохин - Старооскольского, Ольга Мевша - Яковлевского. А в Губкине участниками сессии Совета депутатов округа стали Елена Емельянова, Елена Гурова, Владимир Евдокимов и Евгений Дмитриев.