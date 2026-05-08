В 21 округе Белгородской области отменили опасность атаки БпЛА 8 мая утром

В 8:13 8 мая в Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Красненском, Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Корочанском, Яковлевском, Ивнянском, Прохоровском, Чернянском, Вейделевском, Волоконовском, Новооскольском, Белгородском, Губкинском и Старооскольском округах отменили режим атаки БпЛА. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Режим сохранялся свыше 13 часов.

По данным Минобороны РФ, с 0:00 до 7:00 8 мая перехвачены и уничтожены 264 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.