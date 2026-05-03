Парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению Белгородской области. Атаке противника подвергся не приграничный город Губкин. Ранены два человека. О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации руководителя области, вражеский беспилотник ударил по коммерческому объекту. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились 20 летний парень и 17-летняя девушка. Пострадавших доставили в Губкинскую центральную районную больницу.

Несовершеннолетняя получила открытую черепно-мозговую травму, а также открытые переломы ног и плеча. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У молодого человека диагностировали осколочное ранение плеча. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

- Пожарными расчетами загоревшийся автомобиль потушен. Также повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей, - уточнил глава области Вячеслав Гладков.