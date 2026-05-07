На Стойленском ГОКе подвели итоги конкурса «Железный порядок» по системе 6С

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) завершил второй этап конкурса «Железный порядок» по системе 6С. На предприятиях Группы этот инструмент производственной системы отвечает за технологичную организацию рабочих мест: понятные маршруты и разметку зон, стандартизированное хранение инструмента и материалов, визуальные подсказки и чек листы. Все это снижает риск ошибок и повышает безопасность и устойчивость процессов.

Победителей определили по итогам перекрестных обходов. Призовой фонд — 300, 200 и 100 тысяч рублей. Средства коллективы направят на дальнейшие улучшения: ремонт, закупку оборудования и оснастки, стеллажи, мебель и развитие визуальных стандартов.

— 6С — это не про «красиво», а про надежность, качество и безопасность. Когда рабочее место организовано грамотно, меньше лишних действий, проще соблюдать требования ОТиПБ, быстрее идет обслуживание оборудования, — отметил главный специалист управления развития производства Алексей Слезов.

В числе лидеров — лаборатория по анализу ГСМ автотранспортного цеха (номинация «Сверхновый участок») и участки, которые подтверждают результат из года в год в номинации «Железная устойчивость». Отдельную награду «Народное признание» по итогам голосования сотрудников получил участок по ремонту двигателей автотранспортного цеха.

Торжественное награждение победителей пройдет в канун Дня металлурга.